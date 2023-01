Sono quattro i giocatori della Juventus Primavera convocati dal tecnico Alberto Bollini per il raduno dell’Italia Under 19 di domenica 15 gennaio.I convocati sono: Dellavalle, Hasa, Mancini e Turco. Sfida alla Spagna in amichevole, di seguito la lista.Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);Difensori: Lorenzo Dellavalle (Juventus), Enrico Giannini (Napoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Justin Kumi (Sassuolo), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma);Attaccanti: Federico Accornero (Genoa), Luca D’Andrea (Sassuolo), Luis Hasa (Juventus), Tommaso Mancini (Juventus), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus).