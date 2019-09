Niente nazionale per Mattia De Sciglio, uscito dal campo dopo 15 minuti di Juve-Napoli. Come scrive Ansa il terzino bianconero è stato tolto dalla lista dei convocati di Roberto Mancini, al suo posto il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio. Gli azzurri si ritroveranno domani a Bologna, dove resteranno fino a martedì. Mercoledì poi il trasferimento per Yerevan, giovedì la sfida con l'Armenia e domenica quella con la Finlandia.