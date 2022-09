Dopo la gara contro il Pomigliano sarà tempo di sosta nazionali. In questa finestra ci sarà anche l'esordio di Nazarena Grilli come CT della Nazionale femminile Under 23. Due amichevoli di lusso in programma contro le pari età di Spagna e Belgio. Sono ben sette le giocatrici bianconere convocate per l'occasione: Roberta, Michela, Alice, Alice, Melissa, Asiae Nicole. Di seguito l'elenco completo della convocate:: Roberta Aprile (Juventus), Beatrice Beretta (Como), Francesca De Bona (Ternana);: Elena Battistini (Sampdoria), Federica Cafferata (Fiorentina), Michela Giordano (Sampdoria), Marika Massimino (Ternana), Tecla Pettenuzzo (Sampdoria), Chiara Robustellini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Angelica Soffia (Milan), Bianca Vergani (Verona);: Melissa Bellucci (Sassuolo), Sofia Colombo (Lazio), Valentina Gallazzi (Pomigliano), Alice Giai (Verona), Alice Regazzoli (Sampdoria), Irene Santi (Inter);: Nicole Arcangeli (Juventus), Alice Berti (Servette), Asia Bragonzi (Sassuolo), Alice Corelli (Pomigliano), Miriam Longo (Fiorentina), Margherita Monnecchi (Fiorentina).