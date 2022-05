Sono sette i giocatori della Juve convocati dal CT della Nazionale italiana Under 20 Alberto Bollini in vista del Torneo 8 Nazioni, in cui gli azzurrini debutteranno il 7 giugno a San Benedetto del Tronto contro la Polonia. Ecco l'elenco completo:



Portieri

Alessandro Sorrentino (Pescara), Giovanni Garofani (Juventus)



Difensori

Tommaso Barbieri (Juventus), Nicolò Savona (Juventus), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Andrea Papetti (Brescia), Christian Dalle Mura ( Pordenone), Giorgio Cittadini (Atalanta), Matteo Ruggeri (Salernitana), Riccardo Calafiori (Genoa)



Centrocampisti

Alessandro Mercati (Montevarchi), Simone Panada (Atalanta), Aldo Florenzi (Cosenza), Tommaso Pantaleo Milanese (Alessandria), Nicolò Cavuoti (Cagliari), Nikola Sekulov (Juventus), Franco Daryl Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia)



Attaccanti

Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Nicolò Cudrig (Juventus), Cosimo Marco Da Graca (Juventus), Nicholas Bonfanti (Modena), Jacopo Desogus (Cagliari), Lorenzo Di Stefano (Sampdoria).