Laha già ottenuto la qualificazione alla seconda fase di qualificazione europea vincendo tutte le partite del suo gruppo. Per i prossimi due impegni, in programma l'11 e il 15 novembre per un doppio test in Ungheria contro i pari età magiari, il ctha convocato 24 calciatori. Tra questi,. Ecco la lista completa.Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo). Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona),), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Fiorentina),), Thomas Sandon (Vicenza),), Mattia Zanotti (Inter). Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli),), Luciano Valente (Groningen). Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Napoli), Degnand Wilfred Gnonto (Zurigo), Tommaso Mancini ( Vicenza), Stephane Henoc N'Gbesso ( Spezia), Samuele Vignato (Monza).