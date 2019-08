L'Italia U19 ha superato per 4 a 2 la Slovenia in amichevole. In campo, con la Nazionale giovanile, c'erano anche quattro juventini alla corte di Lamberto Zauli: ​Gozzi, Leone, Fagioli e Petrelli, ieri infatti assenti a Villar Perosa. Nessuna delle reti però è a marchio Juve, con i gol messi a segno da ​Piccoli (2, Atalanta), Rovaglia (Chievo) e Salcedo (Inter).