Fabio Miretti ha parlato ai canali ufficiali della FIGC alla vigilia della semifinale dell'Europeo Under 19 tra Italia e Inghilterra. Ecco il commento del giovane centrocampista della Juve: "Un'emozione di tipo diverso che condivido con i miei compagni di squadra. Sappiamo di avere di fronte una squadra forte, fisicamente e tecnicamente attrezzata, ma siamo forti anche noi e siamo pronti, consapevoli di avere i mezzi per raggiungere la finale. Voglia di vincere? Sì, dopo aver centrato l'obiettivo Mondiale Under 20 nelle prime due giornate siamo concentrati, metteremo in campo tutte le nostre qualità per arrivare in finale ed emulare il risultato della Nazionale di Mancini".