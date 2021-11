Il ct della Nazionale Under 18, Daniele Franceschini, ha convocato 22 calciatori per due amichevoli con la Francia in programma a L'Aquila. Tra i giocatori chiamati ce ne sono 5 della Juventus. Ecco l'elenco completo degli azzurrini: PORTIERI: Davide Mastrantonio (Roma),). DIFENSORI: Andrea Bozzolan (Milan), Gabriele Cagia (Genoa),), Gabriele Indragoli (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna). CENTROCAMPISTI: Luca D'Andrea (Spal);), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo),), Cher Ndour (Benfica), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma). ATTACCANTI: Federico Accornero (Genoa), Antonio Raimondo (Bologna), Leonardo Rossi (Milan),).