Come racconta La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci spazio per ben quattro juventini nell'undici titolare delladicontro la(calcio d'inizio domani alle 20.45): "Più che la suggestione di un riaffacciarsi della Ital-Juve, con quattro bianconeri titolari, l’utilizzo di Locatelli richiamerebbe quella di Italia-Svizzera 3-0 dell’Europeo, quando il neo juventino schiantò la prossima rivale con uno show: due gol e una prestazione sontuosa, come se di quella Nazionale fosse un cardine da sempre e non, in quel momento, il vice- si legge sul quotidiano -. Come se giocare a memoria insieme a Jorginho e Barella fosse la cosa più naturale del mondo: forse oggi Locatelli, che arriva da un’estate di mercato “complicata”, non è nelle condizioni scintillanti di giugno, ma nel caso di rinuncia a Verratti, Mancini sa che quella linea a tre sarebbe assolutamente collaudata".