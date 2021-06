La Nazionale ieri sera ha fatto sognare tutta l'Italia. Una prestazione di altissimo livello e una vittoria netta e mai in discussione contro un'ottima squadra come la Turchia. A questo, si è aggiunta la gioia di poter riabbracciare il pubblico allo stadio. Insieme ai presenti all'Olimpico, però, c'era una buona fetta del Paese incollata al televisore per assistere al match: ​sulla Rai 12.749.000 spettatori, per uno share pari al 50.7%, su Sky 1 milione 553 mila spettatori medi e il 6,2% di share; per un totale di ​14,3 milioni di spettatori con il 56,9% di share.