A poche ore dall'ufficializzazione della lista dei convocati, Roberto Mancini è subito costretto a mischiare le carte in tavola. In serata era arrivato il comunicato che riportava l'infortunio di Stefano Sensi, problema agli adduttori per lui. Secondo quanto riporta Sky Sport, però, lo staff azzurro avrebbe già deciso di fare a meno del centrocampista dell'Inter per evitare ogni rischio e richiamare il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina, in precedenza escluso dalla lista dei convocati.