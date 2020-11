Alle 20.45 la Nazionale italiana scenderà in campo a Reggio Emilia per sfidare la Polonia nel match di Nations League. In caso di vittoria, gli azzurri supererebbero proprio la selezione di Lewandowski e l'Olanda e si porterebbero in prima posizione nel gruppo 1. Nella formazione titolare di questa sera, figura un solo juventino: Federico Bernardeschi, schierato come esterno alto sulla destra. Questo l'undici titolare guidato da Evani: Donnarumma, Emerson, Bastoni, Acerbi, Florenzi, Barella, Jorginho, Locatelli, Insigne, Belotti, Bernardeschi. Dall'altra parte, a proteggere i pali della Polonia ci sarà il bianconero ​Szczesny a cui è affidato il compito di fermare gli azzurri e le conclusioni di un Bernardeschi completamente rigenerato dalla nazionale.