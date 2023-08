Giancarlosu Calciomercato.com ha commentato la situazione della panchina della Nazionale. Le sue parole:- "D’accordo che nel calcio tutto è possibile, anche che un c.t. si dimetta senza una ragionevole spiegazione, ma leggere che tra i possibili sostituti di Roberto Mancini ci sono Daniele De Rossi, Fabio Cannavaro e, forse, Rino Gattuso è davvero sconfortante. Sia perché pensare a una di queste soluzioni vuol dire azzerare in tutto e per tutto il merito. Sia perché si manca di rispetto a chi, libero da impegni con i club, potrebbe vantare ben altro curriculum e ben altra esperienza. Luciano Spalletti e Antonio Conte, per esempio, ma anche Marco Rossi con l’Ungheria e Gianni De Biasi con l’Albania (ora è in Azerbaigian), hanno fatto prima una dura e malpagata gavetta e poi, in piccolo o in grande, hanno contribuito alla storia del calcio italiano e europeo".