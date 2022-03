In tanti hanno provato a dare giudizi dopo l'eliminazione dell'Italia dai prossimi Mondiali in Qatar, ma a caldo è difficile fare bilanci. Ecco perchè sia Roberto Mancini, sia la Federazione abbiano deciso di prendersi del tempo per riflettere e decidere se sia il caso di continuare insieme o meno. Decisione che però sembra essere maturata, o almeno, è sulla via di portare i propri frutti. Stando a quanto riportato dalla versione odierna della Gazzetta dello Sport infatti, l'ex allenatore di Inter e City sarebbe deciso a riconfermare la sua posizione sulla panchina della Nazionale, con Gravina che sarebbe lieto ed entusiasta.