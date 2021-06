Alla vigilia dell'ultimo test pre Europeo contro la Repubblica Ceca, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato anche dei giocatori della Juve... dei possibili futuri bianconeri: "Quando scenderanno in campo Bonucci e Chiellini possono dare la loro esperienza. Il lavoro di questi due anni è anche merito loro che hanno contribuito all'inserimento più veloce dei giovani - ha detto il ct in conferenza stampa - Donnarumma sta bene e non penso possa essere condizionato dalle voci di mercato. Sono anni che è ad alti livelli, non credo abbia problemi di questo tipo".