Il ct della Nazionale Roberto Mancini, intervistato da Sky Sport, è tornato sulla finale di Euro 2020: "In finale speravo di non arrivare ai rigori, dopo 120 minuti e davanti a 75mila spettatori. Un po' di paura c'è sempre ma sapevamo della spinta di tutta la nazionale. Sapevamo che avremmo dovuto fare un grande Europeo, ma anche di doverci mettere qualcosa in più per arrivare fino in fondo".