Intervenuto ai Gazzetta Sports Awards 2021, dove gli è stato consegnato il premio per la squadra dell'anno, il CT dellaItaliana Robertoha parlato anche die degliper idel 2022 in Qatar. Ecco le sue dichiarazioni: "In estate abbiamo fatto una cosa bellissima che ha reso felici tutti, ne siamo orgogliosi. Non partivamo favoriti ma speravamo di arrivare fino in fondo, poi siamo migliorati partita dopo partita, e credo che la vittoria sia stata meritata. Play-off? Lo sport è anche questo, bisogna reagire nei momenti di difficoltà e noi italiani siamo bravi in questo. Siamo fiduciosi".