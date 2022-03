Si avvicinano sempre di più i play-off per i Mondiali, e il CT azzurro Roberto Mancini è alle prese con i dubbi per le convocazioni. Secondo La Gazzetta dello Sport, al centro dei pensieri del tecnico ci sono anche tre giocatori della Juve, le cui condizioni fisiche destano ancora qualche preoccupazione: si tratta di Chiellini, Bonucci e Bernardeschi, con quest'ultimo a forte rischio essendo ai box praticamente da due mesi. Per quanto riguarda i due centrali, l'allenatore spera di poter contare su di loro almeno per la seconda sfida, prevista in Portogallo o in Turchia in caso di successo della Nazionale azzurra contro la Macedonia. E intanto si fa largo l'ipotesi De Sciglio, rilanciato da Allegri nella prima parte di annata bianconera e in odore di convocazione.