Intervistato da Rai Sport Attilio Lombardo, collaboratore del CT della Nazionale Roberto Mancini, ha parlato degli spareggi per i Mondiali in Qatar e dell'ipotesi di una sosta dei campionati. Ecco il suo pensiero: "Se ci fosse uno sforzo in più da parte dei club in modo da avere a disposizione i giocatori qualche giorno prima della partita con la Macedonia sarebbe ancora meglio. Li ringrazieremmo ancora di più, anche perché è importante non solo per noi ma pure per i club e per tutto il movimento nazionale".