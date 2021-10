Brutte notizie per l'Atalanta e per la Nazionale, dopo cheè stato costretto a lasciare il campo, durante la partita contro il Milan, a causa di un infortunio muscolare. Il ct Roberto Mancini, in vista della Nations League, è dovuto correre ai ripari. Si vociferava di una convocazione di Zaniolo ma, secondo quanto riporta Sky Sport, dovrebbe essere Sandro, promosso dall'Under 21, a prendere il posto del centrocampista della Dea.