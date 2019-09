Dopo aver risposto alla convocazione della Nazionale Italiana, Lorenzo Insigne ha lasciato il ritiro di Coverciano per infortunio. Il giocatore uscito dopo soli 45 minuti della sfida di sabato scorso tra Juve e Napoli non sarà dunque dipsponibile per gli impegni che gli azzurri affronteranno contro Armenia e Finlandia. Il giocatore viene rimpiazzato da Vincenzo Grifo del Friburgo. Dopo le defezioni di Chiellini, De Sciglio e Cristante sostituiti da Acerbi, D’Ambrosio e Tonali, un’altra tegola si abbatte sul percorso di avvicinamento alle gare valide per la qualificazione all’Europeo 2020.