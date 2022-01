1









Intervenuto ai microfoni de Il Diabolico e il Divino, in onda su New Sound Level 90FM, il medico della Nazionale Italiana di calcio Andrea Ferretti ha parlato anche di Federico Chiesa e del suo recupero post intervento al crociato. Ecco il suo pensiero: "Lui è stato operato domenica, ha subito un intervento molto simile al secondo di Zaniolo. I tempi di recupero sono medio-lunghi ma le prospettive sono di tornare ai massimi livelli. Le tempistiche per recuperare entro il Mondiale ci sono, anche se ogni percorso di recupero è soggettivo".