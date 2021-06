Partenza sfortunata per Roberto Mancini e l'Italia in vista dell'avventura europea. Come comunicato dalla FIGC, infatti, Stefano Sensi ha dovuto fermarsi per infortunio. Le sue condizioni verranno valutate e, nel caso, sarà chiamato un sostituto. Probabilmente, a prendere il suo posto potrebbe essere Pessina: "Domani in tarda mattinata il gruppo azzurro partirà in direzione Bologna, dove in serata (calcio d’inizio ore 20,45, diretta tv su Rai 1) affronterà la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole ufficiale prima dell’inizio di Uefa Euro 2020. Questo pomeriggio, nel corso dell’allenamento, Stefano Sensi ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori. La condizione del calciatore sarà valutata nelle prossime ore dallo staff medico della Nazionale."