Diramata la lista dei convocati del CT Roberto Mancini per l'amichevole di mercoledì tra Italia e Argentina, la "Finalissima" tra i campioni d'Europa in carica e i vincitori dell'ultima Coppa America. Per il match, in programma a Wembley alle 20.45, il tecnico potrà contare anche sui bianconeri Leonardo Bonucci e Manuel Locatelli, oltre che sui partenti Federico Bernardeschi e Giorgio Chiellini, con quest'ultimo che dopo essersi congedato dalla Juve dirà addio anche alla Nazionale azzurra.

Ecco l'elenco completo dei giocatori a disposizione:



Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato).

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca.