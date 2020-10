1









Quando il c.t. Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per questa tornata di nazionali, i giocatori della Juventus erano due: Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Oltre a loro, menzioniamo la convocazione di Gianluca Frabotta nell'Under 21 di Nicolato. Ma nella Nazionale A i bianconeri erano solo due: gli esperti difensori. Tuttavia, la scorsa settimana i giocatori sono divenuti tre. Mancini ha forse chiamato qualcun altro? No, semplicemente nella "zona Cesarini" del mercato Federico Chiesa è passato dalla Fiorentina alla Juventus. Questa sera in Polonia vedremo quindi tre elementi della Juve vestire la maglia dell'Italia.