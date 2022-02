Brutte notizie per Sofia Cantore, attaccante di proprietà della Juventus in prestito al Sassuolo. Come comunicato dalla FIGC, questa mattina in allenamento con la Nazionale la giocatrice ha riportato la frattura del perone destro. "Gli esami strumentali a cui la calciatrice si è sottoposta - si legge in una nota - hanno confermato la lesione. Domani Cantore lascerà il ritiro di Lagos, dove le Azzurre continuano la preparazione in vista della sfida con la Norvegia in programma domenica alle ore 12 (13 italiane), per fare rientro in Italia".