Dal sito ufficiale della FIGC:"Dopo la sconfitta contro la Svizzera, che venerdì a Palermo si è imposta nella sfida per il primo posto del girone di qualificazione al Mondiale del 2023, il percorso delle Azzurre trova un altro ostacolo: nell’ultima partita dell’anno in programma martedì a Voluntari (ore 17.30, diretta su Rai 2) con la Romania, Milena Bertolini non avrà a disposizione il difensore della Roma Lucia Di Guglielmo, risultata positiva al COVID-19 dopo il tampone effettuato ieri. Al suo posto è stata convocata Beatrice Merlo, impegnata in questi giorni con la Nazionale Under 23."