In questo momento la Nazionale femminile di calcio è in campo per l'ultima fatica della stagione. Allo ​Stadio 'WienerNeustadt Arena’ di Wiener Neustadt, le Azzurre sono impegnate in un'amichevole contro l'Austria. Formazione sperimentale per la ct Milena Bertolini che ha approfittato dell'occasione per far riposare le big e schierare in campo le giovani. Tra queste, in campo dal primo minuto Ariana Caruso, centrocampista delle Juventus Women.