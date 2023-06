Incredibile quanto accaduto, Saraesclusa verso il Mondiale. Sono da poco passate le 21 quando viene diramata sul sito ufficiale FIGC la lista delle 32 giocatrici, che successivamente diverranno 23, scelte da Milenaverso il prossimo Mondiale che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda. Nell'elenco però, rientrano le giocatrici di Juventus Women e Roma ma non c'è Sara Gama. Il capitano azzurro non prenderà parte, salvo cambi di programma, al prossimo Mondiale. Non ci saranno nemmeno le bianconere Federicae Agnese. Di seguito l'elenco delle 32 convocate.: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Julie Piga (FC Fleury 91), Chiara Robustellini (Inter), Cecilia Salvai (Juventus);: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina), Eva Schatzer (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);: Chiara Beccari (Como Women), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan), Annamaria Serturini (Roma).