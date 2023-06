L'edizione odierna de La Repubblica ha parlato dell'esclusione di Saradal prossimo Mondiale che si terrà tra meno di un mese in Australia e Nuova Zelanda. Un dettaglio però non è passato inosservato. Nel ritiro di Riscone di Brunico possono rischiare di non partire per l'Oceania altri pilastri della Nazionale femminile, si parla di due giocatrici della Juventus Women: CristianaValentinae del capitano della Roma Elisa Bartoli. Notizia che avrebbe dell'incredibile qualora accadesse realmente.