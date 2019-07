Dopo la meravigliosa avventura dell'Italia femminile, Sara Gama e compagne saranno scortate giovedì dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Emozionante, sopra ogni altra cosa, la lettera digitale della leader e capitano della Nazionale: "Emozioni avevamo promesso e emozioni abbiamo dato - le parole raccolte da La Gazzetta dello Sport -, esaltante, estenuante, elettrizzante, emendabile, educativo, euforico». E ancora: «Eloquente come un bravo oratore che usa le parole per catturare il suo pubblico. Noi di parole non ne avevamo molte, avevamo i nostri corpi tirati al massimo, le nostre menti concentrate e la nostra Essenza. Quella ha parlato ed è giunta forte e chiara a tutti". E ancora: "Noi abbiamo messo lì un embrione, un corpo piccolo, unico e compatto. Con le potenzialità enormi che si sono intraviste ad aspettare di essere coltivate. A tutti ora il compito di curare l’embrione e farlo crescere – chiude la Gama –, per poi scrivere nel futuro pagine epiche che continuino le nostre piccole, o forse non così tanto, gesta di questa estate".