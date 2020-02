La Nazionale italiana femminile torna in campo per l'Algarve Cup, torneo che prenderà il via ufficialmente dal 4 marzo - per le azzurre - con la sfida al Portogallo. Così, il ct Milena Bertolini ha diramato la lista delle convocate per la manifestazione. Oltre al "solito" blocco Juve, con le confermatissime Giuliani, Gama, Boattin, Rosucci, Cernoia, Galli, Bonansea e Girelli, va registrato un altro grande ritorno. Si parla, naturalmente, di Cecilia Salvai, out per la rottura del crociato: la giocatrice bianconera, infatti, manca dalla Nazionale da un anno (o meglio, così sarà se dovesse giocare all'esordio): l'ultima partita, risale al 6 marzo scorso, contro la Corea del Nord alla Cyprus Cup.