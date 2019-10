Venerdì la Nazionale femminile tornerà in campo contro Malta per la terza partita di qualificazione all'Europeo 2021. Martedì prossimo, poi, affronteranno la Bosnia a Palermo. Ad analizzare la situazione attuale delle Azzurre è il ct Milena Bertolini: "Stiamo meglio rispetto alle prime due gare di agosto riporta l'Ansa - Malta e Bosnia hanno un ranking diverso dal nostro, ma non vanno sottovalutate. Dal punto di vista fisico e dell'intensità, tutte le nazionali oggi sono cresciute. Dobbiamo scendere in campo con umiltà".