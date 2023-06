Milenaha parlato in conferenza stampa dal ritiro della. Le sue parole:"Pensate che io possa aver fatto una scelta del genere a cuor leggero? È stata importante, difficile, ma è il mio ruolo. Mia responsabilità come commissario tecnico, ho diritto e dovere di scegliere. Scelta soprattutto di tipo tecnico, tattico e fisico. Per fare un Mondiale al meglio possibile"."Un movimento in crescita. Il lavoro che si sta facendo per farlo crescere sta dando i propri frutti. Giovani che crescono. Nella mia proposta di calcio per il Mondiale ci sono giocatrici che credo siano più avanti. Un discorso tecnico, c'è la crescita, giovani che vengono avanti e fanno bene. Mio dovere fare scelte migliori, poi a fine Mondiale scopriremo se saranno le migliori"."Se fosse stato fatto in tempo diverso. Vi spiego: una scelta importante, per la storia. Giocatrici con cui ho condiviso oltre dieci anni. Ho un rapporto tecnico e umano. Non è una scelta facile, ha bisogno di tempo. Non c'è il momento giusto. Quando ho sciolto i dubbi ho deciso di fare la telefonata. Proprio per questo, da parte mia ci vuole, ci voleva essere la certezza della scelta. Non c'è il momento giusto"."Ho avuto l'impressione di ragazze arrivate qui con molto entusiasmo. Ti prepari per un mondiale. In cuor loro ci sarà dispiacere ma è normale e naturale. Come è stato difficile per me credo sai normale per le compagne di squadra, stanno insieme da tanto e vivono il calcio insieme da tanto. Credo che il dispiacere ci sia ma sono venute qua entusiaste, per quello che ho visto io"."Un discorso che vale per tutte. Diventa sempre più difficile scegliere, lo dimostra il fatto che qui ho 32 giocatrici. Il livello si sta alzando, c'è molta competizione, sana. Come ho già detto nella mia proposta di calcio da portare al Mondiale ci sono giocatrici che vedo più adatte e giocatrici meno. La scelta tecnico, tattica fisica va in quella direzione"."Avere persone in ruoli diversi è un argomento su cui non posso rispondere. Non è mia competenza. Il mio ruolo è sul campo"."Da dopo settembre abbiamo provato a proporre situazioni nuove. Soprattutto provare a introdurre giovani, partendo dal presupposto che stanno crescendo ma che devono giocare in campionato. Non a caso nell'ultima partita ho introdotto Pavan e Beccari perchè sono tra le giovani che hanno fatto un percorso nel club di gioco continuo. Il campionato ti toglie giocatrici a volte, per infortuni, abbiamo provato una dinamicità tattica. Partiremo dalla base con la difesa a 4 cercando di avere elasticità e dinamicità. Quando la palla si muove diventa tutto mobile e si va su un altro piano"."Nella mia scelta prettamente tecnico tattica e fisica. Posso scegliere 23 giocatrici, due per ruolo. Al Mondiale servono giocatrici pronte ad entrare per ruolo. Parto dal presupposto che per poter avere altri ruoli dentro la squadra serve tempo e passaggi. Non è cosi immediato, vale per tutti. La mia visione è sulle 23 che possono essere pronte ora ad entrare".- "Gioca nel campionato francese, fisica, grande colpo di testa. Passaporto italiano e ha dato la disponibilità a venire in queste due settimane per vedere se può rientrare nelle 23. Viene da un campionato diverso e quello che sarà importante è capire quanto riuscirà ad entrare nei nostri meccanismi, potenzialmente piò far parte"."Giovane di grande talento come altre che abbiamo nel nostro campionato. Una ragazza che ha fatto il percorso delle giovanili come le altre. Passando per l'U23. Starà con noi queste settimane e la valuteremo, ha potenzialità importanti ma capiremo in base a quello che ci farà vedere se sarà pronta per le 23 o meno"."Non è il cambio ruolo. Ha cambiato ruolo ma è un discorso di crescita complessiva delle giocatrici che sono in difesa. Quello che mi ha fatto decidere è la crescita delle giovani e di tutte le ragazze che in campionato stanno giocando nel ruolo"."Orgoglio ed entusiasmo per essere al Mondiale. L'approccio è quello di prepararci al meglio, andare là e cercare di esprimere al meglio le nostre qualità tecniche e tattiche. Esprimere un gioco bello e piacevole e passare il turno. Sarà un girone complicato. Rispetto al 2019 passano solo le prime 2. Affronteremo cosi questo Mondiale".