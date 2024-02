Torna in campo la nazionale di Andrea Soncin, il primo appuntamento del 2024 è in programma venerdì prossimo alle 18.15 al Viola Park di Firenze per l'amichevole contro l'Inghilterra. Di seguito l'elenco delle convocate di CT Soncin:Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Amanda Tampieri (Sampdoria);Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa(Juventus), Aurora De Rita (Sampdoria), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara(Juventus), Martina(Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia(Juventus);Centrocampiste: Arianna(Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva(Sampdoria), Emma Severini (Fiorentina);Attaccanti: Barbara(Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia(Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana(Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).