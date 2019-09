A differenza della squadra maschile, ormai sempre meno italiana, la Juventus Women si affida al blocco azzurro per continuare il suo percorso vincente nel campionato di Serie A. Così, naturale che Milena Bertolini, ct delle Azzurre, non rinunci a convocare Gama & Co. per i match della Nazionale. Anche a questo giro, per le gare con Bosnia e Malta, ci saranno quindi ​Laura Giuliani, Sara Gama, Valentina Cernoia, Aurora Galli, Martina Rosucci e Cristiana Girelli.