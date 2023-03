Una sorpresa l'esclusione di Manuele Nicolòdai convocati di Roberto Mancini. Gazzetta.it ha reso noti i motivi di tale assenza. Per Fagioli si tratta di una chiamata in Under 21. Per Locatelli invece la decisione è dovuta dalla volontà del ct di far ruotare i suoi uomini a centrocampo, chiamando chi come Pessina ha diverse caratteristiche. Entrambi sono allertati in caso di qualche infortunio.