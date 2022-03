Una delle riflessioni fatte dagli addetti ai lavori dopo la seconda esclusione consecutiva dell'Italia dai Mondiali è stata quella legata alla mancanza di un "blocco Juve", ossia un nucleo di giocatori della Juventus che storicamente ha sempre fornito diversi elementi alla causa azzurra, con altrettanti benefici. Circostanze avverse hanno impedito ai vari Chiellini, Bonucci, Chiesa e Locatelli di esserci contro la Macedonia, sebbene non possa esistere la controprova che con loro sarebbe andata diversamente.



IL FUTURO È QUI - Ma la riflessione resta in ottica Juventus, perché si inserisce anche in un momento storico in cui alla Continassa è in atto un ricambio generazionale: interessante capire quanto e se la società bianconera punterà su giovani italiani che possano rappresentare il "blocco Juve" di domani. In questo senso un primo indizio arriva proprio dallo scorso mercato, in cui è stato acquistato (e lasciato al Frosinone) Federico Gatti: difensore classe '98 - quindi giovane soltanto secondi i parametri italiani - ma comunque un investimento per il futuro, sempre che dopo averlo valutato in estate la Juventus non decida di utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare ad altri profili.



CHI SCALPITA - C'è poi il capitolo prestiti: qui è immediato pensare a Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 che tanto bene sta facendo in prestito alla Cremonese. Proprio nei giorni scorsi Fagioli ha reclamato più spazio per i giovani in Italia: il centrocampo è uno dei reparti che più cambierà volto in casa Juve e chissà che Fagioli non possa farne parte, o se la società preferirà lasciarlo ancora "maturare" altrove. Restando a centrocampo, altri due nomi sono quelli di Filippo Ranocchia e Nicolò Rovella: entrambi 2001, il primo si sta ritagliando ottimo spazio al Vicenza in B, il secondo è già uno dei punti fermi del Genoa in A. Insomma, la materia prima in casa Juve non sembra mancare: ma che farne? È qui che entra in gioco la filosofia del club, incarnata per ora dall'Allegri-pensiero: "I ragazzi devono fare tante partite anche in B per essere valutati per la prima squadra". Insomma, l'esperienza prima di tutto, poi si vedrà. Intanto i giovani crescono, in attesa di un nuovo "blocco Juve".