Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo capo delegazione della, Gigiha parlato del suo nuovo ruolo con un accenno commosso a Gianluca. Ecco il suo commento: "Ringrazio chi mi ha voluto qui. Immaginare la mia figura qui mi stimola e mi fa felice. Torno in un ambiente che penso di conoscere abbastanza bene. Darò un piccolo contributo in tutte quelle che saranno le dinamiche che andremo a vivere in futuro. Vialli? Il ricordo è immenso e bellissimo, avevamo un rapporto straordinario fuori dal campo. Con Luca c’era una condivisione totale e devo dire che sarebbe sbagliato pensare di poter replicare subito il suo livello. Ognuno di noi ha un proprio passato, un percorso. Poter venire qui cercando di replicarlo sarebbe sbagliato, non ne sono all’altezza. Cercherò di essere ciò che sono sempre stato, per questo mi apprezzano".