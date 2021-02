Nella sezione formazione ed eventi del sito della FIGC è possibile trovare una lunga e interessante intervista a Leonardo Bonucci. Il centrale di difesa della Juventus e della Nazionale italiana è stato il primo protagonista dell'iniziativa "Player Insight". All'interno del video, Bonucci racconta come è cambiato il calcio negli ultimi anni, dal punto di vista tecnico tattico così come da quello della preparazione, degli allenamenti e della cura del fisico degli atleti. Un quarto d'ora circa di intervista in cui si parla schiettamente del calcio di oggi.