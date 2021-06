Perché Bernardeschi va all'Europeo e Politano no? Sono in molti a chiederselo e i tifosi napoletani lo fanno anche con tono polemico; a questa domanda ha risposto così il giornalista Stefano Borghi: "Ci sono sempre polemiche, poi se si vince si sale tutti sul carro dei vincitori - ha detto a Radio CRC - Capisco che confrontando le stagione di Bernardeschi e Politano sia complicato trovare un motivo per il quale Mancini abbia portato il primo, ma in Nazionale contano le regole del gruppo e della continuità. Il lavoro del ct finora è inattaccabile, penso che possiamo fare tutto tranne che criticare le sue scelte".