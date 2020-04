1









Adam Nawalka, ex ct della Polonia ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un'intervista ai microfoni di Europacalcio.it. Nel suo intervento, l'ex ct, ha commentato la possibilità che Milik si trasferisca alla Juventus. Ecco le sue parole sul centravanti del Napoli: "Non so quali siano i suoi progetti futuri. Se dovesse andare alla Juventus farebbe un grande salto in avanti nella propria carriera, sarebbe un enorme upgrade. Per Milik sarebbe il momento più opportuno per andare alla Juventus o in un altro top club"