Keylorcompie 35 anni. Attraverso i canali del Psg conferma di non avere intenzione di fermarsi: "Ho esperienza, riesco a mantenere la calma e ho una sola idea in testa: aiutare la squadra. Voglio sempre migliorare, penso a lavorare. Sono convinto che si possa sempre migliorare, lavorare sui dettagli che mi renderanno un portiere migliore". E se Donnarumma decidesse di andare via? A quel punto potrebbe pensarci seriamente (e nuovamente) la Juventus.