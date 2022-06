Doveva essere uno degli acquisti dell'anno sia per il Psg ma soprattutto per l'intero panorama calcistico, invece a distanza di una sola stagione il futuro di Gigio Donnarumma è ancora del tutto incerto. La forte concorrenza con Keylor Navas non è stata infatti gradita dall'ex portiere del Milan e stando a quanto riportato da Libero, l'ex numero uno del Real è sicuro della sua permanenza all'ombra della Tour Eiffel. Questo rappresenterebbe un grande problema per l'attuale Campione d'Europa in carica, il quale potrebbe anche decidere di partire, con la Juve che resta ben vigile sulla situazione.