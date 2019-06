Al momento il futuro di Keylor Navas resta un rebus. Il portiere costaricano è vicino all’addio al Real Madrid. La Juventus era stata accostata al giocatore, a causa della presenza di Cristiano Ronaldo, ex compagno di squadra e grande amico dell’estremo difensore. Al momento, però, tutto resta fermo. Il Mundo Deportivo, infatti, sostiene che non si arrivata alcun offerta per Navas e che si prospetti una stagione da vice di Thibaut Courtois al Real. Ovviamente, la situazione può evolversi rapidamente nelle prossime settimane. In casa Juve, il titolare resta Wojciech Szczesny, ma Mattia Perin potrebbe lasciare i bianconeri.