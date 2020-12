Si sono svolti i sorteggi delle semifinali della Nations League 2020-2021, una Final Four che si svolgerà l'anno prossimo qua in Italia. Tra le "magnifiche 4" ci sono anche gli Azzurri di Roberto Mancini. L'Italia affronterà la Spagna di Morata a San Siro il 6 ottobre 2021. L'indomani, il 7 ottobre, la Francia di Rabiot sfiderà il Belgio a Torino, all'Allianz Stadium. Le finali si disputeranno poi lo stesso giorno, domenica 10 ottobre: quella per il 3° posto a Torino, quella per il 1° al Meazza di Milano. La Continassa e San Siro saranno i due teatri della Nations League.