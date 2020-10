In attesa della ripresa del campionato che vedrà la Juve impegnata contro il Crotone sabato sera, ieri i nazionali bianconeri sono stati protagonisti in Nations League con le rispettive nazionali. Nello 0-0 dell'Italia con la Polonia Bonucci guida la difesa, 70' in campo per il neo bianconero Chiesa e solo panchina per Chiellini; Rabiot e Ronaldo si sono sfidati in un Francia-Portogallo finito senza reti; la Svezia di Kulusevski (90' in campo) ha perso 1-2 contro la Croazia e Ramsey ha giocato tutta la partita nello 0-0 contro l'Irlanda. Ok Demiral nell'1-1 con la Russia.