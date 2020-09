Prosegue la Nations League, dopo le partite di ieri. In campo l'Italia, alle 20.45, contro la Bosnia, ma non sono le sole della League A a scendere in campo: alla stessa ora giocano anche Olanda e Polonia, che fanno parte del gruppo azzurro.



LEAGUE B - Per quanto riguarda la League B, in campo Norvegia-Austria, con gli occhi puntati su Haaland; l'Irlanda del Nord, invece, va in Romania, mentre la Scozia attende Israele. Chiude il programma della League B la Slovacchia di Skriniar, Lobotka e Kurtic, con il centrale dell'Inter votato il miglior giocatore del suo Paese, premiato nei giorni scorsi, contro la Repubblica Ceca.



LEAGUE C - Alle 18 apre la serata la sfida tra Lituania e Kazakistan, con la vittoria degli ospiti: 2-0 con le reti di Zaynutdinov e Kuat; mentre alle 20.45 la Bielorussia ospita l'Albania, che dovrà fare a meno di Kumbulla, rientrato a Verona per infortunio.