Fra poco più di dieci minuti, alla Friends Arena di Solna, scenderanno in campo in Nations League Svezia e Francia. Una partita che mette uno contro l'altro due giocatori della Juventus, uno appena arrivato e uno che si è costruito una posizione in mezzo al campo durante l'ultima stagione. Nelle file dei padroni di casa, Dejan Kulusevski partirà dalla panchina, mentre Adrien Rabiot partirà dal primo minuto. I due hanno iniziato a conoscersi in allenamento alla Continassa, dove si sono affrontati in partitella. Oggi, se lo svedese entrerà a gara in corso, ci sarà una sfida su campo ufficiale.