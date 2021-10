Che partita all'Allianz Stadium! E non parliamo di Juventus stavolta, ma di nazionali. O meglio, di Nations League. Semifinale Belgio-Francia, un primo tempo di marca belga che finisce sul 2-0: gol di Ferreira Carrasco e Lukaku, che sfonda la porta appena sotto la traversa sul palo di Lloris. Nella ripresa però le squadre tornano in campo ribaltate: gli uomini di Deschamps spadroneggiano, accorciano con una girata da bomber purissimo di Benzema, pareggiano con un rigore di Mbappé, e poi lo sliding doors... rete annullata a Lukaku per un fuorigioco di pochi centimetri, e dall'altra parte, proprio nei minuti conclusivi, il mancino imprendibile dal limite del milanista Theo Hernandez a regalare un clamoroso 2-3 i francesi!

In finale domenica sera a San Siro sarà Francia contro Spagna.

Nel pomeriggio, però, sarà Belgio contro Italia per il 3° posto.